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Удар РФ по підстанції "Укренерго" утворив вирву розміром з будинок (відео)

15:46 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські рятувальники (facebook.com DSNSKyiv)

Після чергового російського удару на одній із підстанцій "Укренерго" утворилася вирва розміром із житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою. Повторні удари руйнують обладнання ще до завершення відновлювальних робіт", - йдеться у заяві.

Зазначається, що захисні споруди зменшують масштаб пошкоджень, проте повністю зберегти обладнання під час обтрілів не здатні.

Ремонтні бригади компанії працюють цілодобово - у негоду і під постійною загрозою повторних обстрілів, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.

В "Укренерго" також підкреслили важливість щоденної праці фахівців на місцях влучань.

"За кожним відновленим об’єктом - наші енергетики. Дякуємо всім, хто повертає світло", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили дронами по шістьох громадах Житомирщини. Пошкоджені приватні будинки, а також важливі об'єкти енергетики й транспорту.

Зазначимо, минулої ночі РФ атакувала Україну балістичними й протикорабельними ракетами та 123 ударними дронами. Повітряні сили повідомили, що було збито/подавлено 89 безпілотників та п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

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УкренергоВійна в Україні