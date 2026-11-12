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Удар РФ по подстанции "Укрэнерго" образовал воронку размером с дом (видео)

15:46 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские спасатели (facebook.com DSNSKyiv)

После очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В этом году Россия изменила тактику и значительно усилила атаки по энергетике. Враг круглосуточно бьет по ключевым объектам компании реактивными дронами и баллистикой. Повторные удары разрушают оборудование еще до завершения восстановительных работ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что защитные сооружения уменьшают масштаб повреждений, однако полностью сохранить оборудование во время обтрилов не способны.

Ремонтные бригады компании работают круглосуточно - в непогоду и под постоянной угрозой повторных обстрелов, чтобы как можно быстрее вернуть свет украинцам.

В "Укрэнерго" также подчеркнули важность ежедневного труда специалистов на местах попадания.

"За каждым восстановленным объектом - наши энергетики. Спасибо всем, кто возвращает свет", - отметили в компании.

Напомним, сегодня российские оккупанты ударили дронами по шести громадам Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.

Отметим, минувшей ночью РФ атаковала Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами. Воздушные силы сообщили, что были сбиты/подавлены 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

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