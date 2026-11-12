Удар РФ по подстанции "Укрэнерго" образовал воронку размером с дом (видео)
После очередного российского удара на одной из подстанций "Укрэнерго" образовалась воронка размером с жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"В этом году Россия изменила тактику и значительно усилила атаки по энергетике. Враг круглосуточно бьет по ключевым объектам компании реактивными дронами и баллистикой. Повторные удары разрушают оборудование еще до завершения восстановительных работ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что защитные сооружения уменьшают масштаб повреждений, однако полностью сохранить оборудование во время обтрилов не способны.
Ремонтные бригады компании работают круглосуточно - в непогоду и под постоянной угрозой повторных обстрелов, чтобы как можно быстрее вернуть свет украинцам.
В "Укрэнерго" также подчеркнули важность ежедневного труда специалистов на местах попадания.
"За каждым восстановленным объектом - наши энергетики. Спасибо всем, кто возвращает свет", - отметили в компании.
Напомним, сегодня российские оккупанты ударили дронами по шести громадам Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.
Отметим, минувшей ночью РФ атаковала Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами. Воздушные силы сообщили, что были сбиты/подавлены 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".