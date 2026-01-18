Удар РФ по підприємству на Хмельниччині: з'явилися фото наслідків

Удар РФ по підприємству на Хмельниччині

Нагадаємо, в ніч на 18 січня російські дрони атакували Хмельницьку область.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

Повітряні сили кілька разів за ніч попереджали про загрозу безпілотників РФ в регіоні. Зокрема, мова йшла про дрони курсом на Старокостянтинів, Сатанів. Рухались ворожі цілі з Вінничини та зі сходу у напрямку Хмельницького.

Місцеві пабліки в Telegram публікували відео, на яких очевидці атаки зафіксували вибухи. Де саме було влучання або ж пошкодження через уламки, зокрема, пожежа на підприємстві - поки невідомо.