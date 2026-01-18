Удар РФ по предприятию в Хмельницкой области: появились фото последствий

Как сообщили в ГСЧС, один из объектов в Хмельницком районе получил удар - возникли несколько возгораний, которые спасатели быстро потушили.

Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Фото: последствия удара РФ по предприятию в Хмельницкой области (t.me/dsns_telegram)