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Удар РФ під Харковом: поранено вже понад 25 людей, серед них правоохоронці

Фото: росіяни обстріляли базу відпочинку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кількість поранених в наслідок російського удару по базі відпочинку під Харковом, зросла вже до більш як 25 людей. Серед постраждалих також є правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції", - повідомили в генпрокурора.

За даними Офісу, доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

Крім того, наразі відомо, що шість людей загинули в наслідок ворожої атаки.

 

Нагадаємо, серед іншого російські окупанти сьогодні, 19 травня, обстріляли базу відпочинку в Харківській області.

Детальніше про обстріл та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що після цього військові РФ атакували ракетами цвинтар та популярне місце відпочинку в Харкові. В результаті цього удару також постраждали люди.

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ХарківВійна Росії проти України