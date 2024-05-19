Удар РФ під Харковом: поранено вже понад 25 людей, серед них правоохоронці

"Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції", - повідомили в генпрокурора.

За даними Офісу, доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

Крім того, наразі відомо, що шість людей загинули в наслідок ворожої атаки.