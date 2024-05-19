Удар РФ под Харьковом: ранены уже более 25 человек, среди них правоохранители

"По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 27 раненых. Среди них уже двое сотрудников полиции", - сообщили в генпрокуроре.

По данным Офиса, судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

Кроме того, известно, что шесть человек погибли в результате вражеской атаки.