Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла

"Станом на зараз у Мукачеві відомо про 19 постраждалих. До місцевої лікарні доставили 10 осіб. Ще 9 людей звернулися самостійно", - зазначили у Закарпатській ОВА.

За словами голови ОВА Мирослава Білецького, після обстеження на стаціонарному лікуванні перебувають 6 пацієнтів:

у Лікарні Святого Мартина – 3 людини з травмами нижніх кінцівок і таза, 1 – з тупою травмою черева, 1 – з травмою та забоєм головного мозку;

до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака транспортували 1 пацієнта, який має осколкові поранення голови, пошкодження ока та вуха.

На місці події амбулаторну допомогу надали ще 4 людям, які мали гостру стресову реакцію. З ними працював психолог.