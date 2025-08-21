Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло

"По состоянию на сейчас в Мукачево известно о 19 пострадавших. В местную больницу доставили 10 человек. Еще 9 человек обратились самостоятельно", - отметили в Закарпатской ОГА.

По словам председателя ОВА Мирослава Билецкого, после обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов:

в Больнице Святого Мартина - 3 человека с травмами нижних конечностей и таза, 1 - с тупой травмой живота, 1 - с травмой и ушибом головного мозга;

в Закарпатскую областную клиническую больницу им. А. Новака транспортировали 1 пациента, который имеет осколочные ранения головы, повреждения глаза и уха.

На месте происшествия амбулаторную помощь оказали еще 4 людям, которые имели острую стрессовую реакцию. С ними работал психолог.