Удар РФ по Києву: без світла залишились понад 335 тисяч абонентів, частину вже заживили

Нічний удар росіян по Україні 20 січня

У ніч проти 20 січня Росія знову атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У кількох районах міста пролунали потужні вибухи, через що виникли проблеми з електро- й водопостачанням.

Після обстрілу столична влада була змушена внести зміни до графіків руху на окремих гілках метро. Це пов’язано з наслідками атаки та перебоями з подачею електроенергії, які вплинули на роботу поїздів.

На ранок після нічного комбінованого удару без тепла в Києві залишаються 5635 багатоквартирних будинків, а без водопостачання — увесь лівобережний район міста. Також повідомляється про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку доправили до лікарні.

Крім того, в ніч на 20 січня російські війська завдали удару по Київській області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік віком 50 років, а також було пошкоджено автозаправні станції.

Більше подробиць про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.