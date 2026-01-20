Удар РФ по Киеву: без света остались более 335 тысяч абонентов, часть уже запитали

Ночной удар россиян по Украине 20 января

В ночь на 20 января Россия снова атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В нескольких районах города прогремели мощные взрывы, из-за чего возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

После обстрела столичные власти были вынуждены внести изменения в графики движения на отдельных ветках метро. Это связано с последствиями атаки и перебоями с подачей электроэнергии, которые повлияли на работу поездов.

На утро после ночного комбинированного удара без тепла в Киеве остаются 5635 многоквартирных домов, а без водоснабжения - весь левобережный район города. Также сообщается об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую доставили в больницу.

Кроме того, в ночь на 20 января российские войска нанесли удар по Киевской области. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также были повреждены автозаправочные станции.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.