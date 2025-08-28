Удар РФ по Києву: 10 осіб вважаються зниклими безвісти

"Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - зазначив Клименко.

Серед загиблих – троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє – загинули в лікарні від надскладних травм.

"На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - додав міністр.