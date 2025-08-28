Удар РФ по Києву: 10 осіб вважаються зниклими безвісти

Російські війська сьогодні вночі, 28 серпня, нанесли комбінований удар по Києву. В результаті обстрілу 10 людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС Ігоря Клименка.
"Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Ще 10 людей вважаються безвісти зниклими", - зазначив Клименко.
Серед загиблих – троє дітей. За уточненими даними, їх вік - 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє – загинули в лікарні від надскладних травм.
"На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", - додав міністр.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 серпня, війська РФ завдали комбінованого удару по Києву. Так, ворог для атаки застосував крилаті ракети, балістику, "Кинджали" та "Шахеди".
Руйнування та пошкодження зафіксовані майже у всіх районах міста. Пошкоджено житлові будинки, офісні будівлі, заклади освіти, автомобілі, торгівельний центр.
У Дарницькому районі руйнування найсильніші. Там внаслідок влучання ракети зруйновано під'їзд пʼятиповерхового будинку. З-під завалів рятувальники дістали шістьох людей, серед них дитина.
Все, що відомо про комбінованої атаки ворога по Києву - в матеріалі РБК-Україна.