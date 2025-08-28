Удар РФ по Киеву: 10 человек считаются пропавшими без вести

"Спасатели в Киеве достали из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Еще 10 человек считаются без вести пропавшими", - отметил Клименко.

Среди погибших - трое детей. По уточненным данным, их возраст - 2, 14 и 17 лет. Одного ребенка деблокировали на месте удара, двое - погибли в больнице от сверхсложных травм.

"На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, которые потеряли документы могут быстро подать заявку и восстановить их", - добавил министр.