Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Удар РФ по Киеву: 10 человек считаются пропавшими без вести

Фото: в Киеве после удара РФ 10 человек считаются пропавшими без вести (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрелов 10 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Игоря Клименко.

"Спасатели в Киеве достали из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Еще 10 человек считаются без вести пропавшими", - отметил Клименко.

Среди погибших - трое детей. По уточненным данным, их возраст - 2, 14 и 17 лет. Одного ребенка деблокировали на месте удара, двое - погибли в больнице от сверхсложных травм.

"На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, которые потеряли документы могут быстро подать заявку и восстановить их", - добавил министр.

 

Удар россиян по столице

Напомним, сегодня ночью, 28 августа, войска РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, враг для атаки применил крылатые ракеты, баллистику, "Кинжалы" и "Шахеды".

Разрушения и повреждения зафиксированы почти во всех районах города. Повреждены жилые дома, офисные здания, учебные заведения, автомобили, торговый центр.

В Дарницком районе разрушения самые сильные. Там в результате попадания ракеты разрушен подъезд пятиэтажного дома. Из-под завалов спасатели достали шесть человек, среди них ребенок.

Все, что известно о комбинированной атаке врага по Киеву - в материале РБК-Украина.

