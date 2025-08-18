Удар РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла, у місті оголошено День жалоби

Удар по Харкову

У ніч на 18 серпня Харків зазнав нової масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі, викликавши масштабну пожежу на кількох поверхах одразу у двох під’їздах.

Через обвалення перекриттів під завалами могли залишатися люди, на місці працювали рятувальники.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед постраждалих є дорослі та діти: станом на ранок поранення отримали 20 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.