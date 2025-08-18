Удар РФ по Харькову: количество пострадавших возросло, в городе объявлен День траура

В Харькове российские войска нанесли серию ударов по жилым кварталам. Шесть человек погибли, более 30 получили ранения или острый шок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офис Генерального прокурора и Telegram мэра города Игоря Терехова.
Обновлено 11:00. В Харькове до шести выросло количество жертв ночной российской атаки. Мэр Игорь Терехов рассказал, что только на месте утреннего удара найдено еще одно тело погибшего.
Как сообщают в прокуратуре, 17 августа около 22:50 российские войска нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова.
Ракета попала недалеко от многоэтажного жилого дома, что привело к острой стрессовой реакции у 11 мирных жителей, среди которых 13-летняя девочка.
Предварительно установлено, что применена была ракета типа "Искандер".
На следующее утро, 18 августа, около 5:00, пять беспилотников атаковали многоквартирный дом в том же районе.
В результате удара частично обвалились межэтажные перекрытия, погибли пять человек, среди них ребенок примерно 1,5 года. По меньшей мере 19 человек получили ранения и шок, среди пострадавших есть дети.
На месте работают профильные службы и спасатели, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебные расследования по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
Терехов объявил день траура после террористического удара по жилому дому. Погибли пять человек, еще 20 пострадали, среди них шестилетний ребенок.
"Мои искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Харьков помнит каждую жертву. И Харьков обязательно выстоит", - отметил он.
По информации ГСЧС, из-под завалов удалось спасти 2 человека: мужчину и женщину.
На месте вражеского обстрела работают около 140 спасателей и 39 единиц техники, в том числе тяжелая инженерная и специальная.
Привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.
В ночь на 18 августа Харьков подвергся новой массированной атаке дронами-камикадзе. Первые взрывы прозвучали около 04:48. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, вызвав масштабный пожар на нескольких этажах сразу в двух подъездах.
Из-за обрушения перекрытий под завалами могли оставаться люди, на месте работали спасатели.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших есть взрослые и дети: по состоянию на утро ранения получили 20 человек, среди них шестеро детей в возрасте от одного до 17 лет.