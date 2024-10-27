Удар РФ по енергооб'єктах у Сумській області: в ОВА розповіли подробиці

Обстріл РФ по Україні

Після 23:00 у Києві оголосили тривогу через загрозу атак російських безпілотників. У Києві лунали вибухи. У столиці працювала ППО.

Вже пізніше стало відомо, що в Сумах зникло світло. Відключення відбулося після атаки російськими "Шахедами".

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