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Удар РФ по енергооб'єктах у Сумській області: в ОВА розповіли подробиці

Фото: з'явилися подробиці удару РФ по енергооб'єктах у Сумській області 27 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 27 жовтня атакували Сумську область. Під ударом опинилися енергооб'єкти у Роменському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - розповіли в адміністрації.

На місці працюють всі необхідні служби, наслідки ворожої атаки уточнюються.

"В ході протиповітряних боїв розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено три російських безпілотника", - додали в адміністрації.

Обстріл РФ по Україні

Після 23:00 у Києві оголосили тривогу через загрозу атак російських безпілотників. У Києві лунали вибухи. У столиці працювала ППО.

Вже пізніше стало відомо, що в Сумах зникло світло. Відключення відбулося після атаки російськими "Шахедами".

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