Удар РФ по энергообъектам в Сумской области: в ОВА рассказали подробности

Обстрел РФ по Украине

После 23:00 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы атак российских беспилотников. В Киеве гремели взрывы. В столице работала ПВО.

Уже позже стало известно, что в Сумах исчез свет. Отключение произошло после атаки российскими "Шахедами".

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