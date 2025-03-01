UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Удар РФ балістикою по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є постраждалі

Фото: всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 1 березня, росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі. Внаслідок удару є пошкодження припортової інфраструктури, судна, а також постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту", - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, а медики тим часом надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що вибух в Одесі пролунав приблизно о 17:47. Перед цим, у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у Повітряних силах поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдесаВійна в Україні