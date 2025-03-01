Удар РФ балістикою по Одесі: пошкоджено припортову інфраструктуру, є постраждалі

Нагадаємо, що вибух в Одесі пролунав приблизно о 17:47. Перед цим, у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а у Повітряних силах поінформували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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