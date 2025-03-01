RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Удар РФ баллистикой по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие

Фото: все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 1 марта, россияне ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате удара есть повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики тем временем оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что взрыв в Одессе прогремел примерно в 17:47. Перед этим, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВойна в Украине