Удар РФ баллистикой по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие

"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики тем временем оказывают необходимую помощь пострадавшим.