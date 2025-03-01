В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Ввечері, 1 березня, в Одесі пролунав вибух. Військові попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Як поінформував міський голова, вибух у місті було чути приблизно о 17:47. Незадовго до цього, у низці областей України оголосили тривогу, а військові поінформували про балістичне озброєння та попереджали про ракетну небезпеку.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - йшлося у повідомленні о 17:44.

Оновлено о 18:08

У ПС повідомили про відбій загрози по областям. Водночас зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Крім того, у низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.