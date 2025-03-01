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Удар РФ баллистикой по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие

Суббота 01 марта 2025 19:12
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Удар РФ баллистикой по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие Фото: все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 1 марта, россияне ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате удара есть повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики тем временем оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что взрыв в Одессе прогремел примерно в 17:47. Перед этим, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

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