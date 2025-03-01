Удар РФ баллистикой по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие
Вечером, 1 марта, россияне ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате удара есть повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", - говорится в сообщении.
Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики тем временем оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Напомним, что взрыв в Одессе прогремел примерно в 17:47. Перед этим, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, а в Воздушных силах проинформировали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.