Удар РФ баллистикой по Одессе: повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие

Вечером, 1 марта, россияне ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате удара есть повреждения припортовой инфраструктуры, судна, а также пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы, а медики тем временем оказывают необходимую помощь пострадавшим.