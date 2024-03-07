Удар прийшовся на медичне містечко. В Сумській ОВА уточнили наслідки атаки

Військові Російської Федерації обстріляли Суми. Удар прийшовся на частину міста, в якій розташовано здебільшого медичні будівлі.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Удар прийшовся на медичне містечко", - наголосив глава Сумської обласної військової адміністрації.
За даними Артюха, постраждали будівлі:
"Звернулися до медичних закладів 4 людини, всього постраждалих було близько 10", - додав глава ОВА.
Зазначимо, що за даними українського президента Володимира Зеленського, внаслідок ракетного удару по Сумах є загиблі.
Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, російські окупанти вдарили ракетами по Сумах.
У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що внаслідок російського ракетного удару по Сумах у місті пошкодження отримали лікувальні та навчальні заклади.
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