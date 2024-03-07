Удар пришелся на медицинский городок. В Сумской ОВА уточнили последствия атаки

Военные Российской Федерации обстреляли Сумы. Удар пришелся на часть города, в которой расположены в основном медицинские здания.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Удар пришелся на медицинский городок", - подчеркнул глава Сумской областной военной администрации.
По данным Артюха, пострадали здания:
"Обратились в медицинские учреждения 4 человека, всего пострадавших было около 10", - добавил глава ОВА.
Отметим, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, в результате ракетного удара по Сумам погибли.
Напомним, сегодня, 7 марта, российские кафиры ударили ракетами по Сумам.
В Сумской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара по Сумам в городе повреждения получили лечебные и учебные заведения.
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