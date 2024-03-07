RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар пришелся на медицинский городок. В Сумской ОВА уточнили последствия атаки

Фото: россияне обстреляли Сумы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации обстреляли Сумы. Удар пришелся на часть города, в которой расположены в основном медицинские здания.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Удар пришелся на медицинский городок", - подчеркнул глава Сумской областной военной администрации.

По данным Артюха, пострадали здания:

  • центральной городской клинической больницы,
  • центра экстренной помощи,
  • центра крови,
  • средней школы

"Обратились в медицинские учреждения 4 человека, всего пострадавших было около 10", - добавил глава ОВА.

Отметим, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, в результате ракетного удара по Сумам погибли.

Удар по Сумам

Напомним, сегодня, 7 марта, российские кафиры ударили ракетами по Сумам.

В Сумской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара по Сумам в городе повреждения получили лечебные и учебные заведения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

\

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна России против УкраиныОккупанты