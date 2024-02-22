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Удар по прифронтовій ТЕС: кількість постраждалих енергетиків зросла до дев'яти

Фото: кількість постраждалих енергетиків внаслідок удару Росії по ТЕС зросла до дев'яти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару російських терористів по ТЕС, яка розташована у прифронтовій зоні, постраждали дев'ятеро енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Серед постраждалих: 

  • четверо енергетиків були госпіталізовані з травмами різної тяжкості;
  • п'ятеро отримали контузії. 

"Тримаємо зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями. Надаємо усю необхідну допомогу", - пише ДТЕК. 

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:

  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Харківської областей.

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