Удар по прифронтовій ТЕС: кількість постраждалих енергетиків зросла до дев'яти

Внаслідок удару російських терористів по ТЕС, яка розташована у прифронтовій зоні, постраждали дев'ятеро енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
Серед постраждалих:
"Тримаємо зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями. Надаємо усю необхідну допомогу", - пише ДТЕК.
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
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