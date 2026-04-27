Удар по Придніпровській ТЕС: названо контр-адмірала, який наказав запустити "Калібри"

Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському контр-адміралу Володимиру Кузьміну. Восени 2022 року він віддав наказ вдарити ракетами "Калібр" по Придніпровській ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
Слідчі зібрали доказову базу на Кузьміна - колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. За даними розслідування, у жовтні 2022 року, перебуваючи на посаді командира з’єднання (у званні капітана 1-го рангу), він організував удар по тепловій електростанції на Дніпропетровщині.
Для атаки на українську ТЕС російські війська використали крилаті ракети морського базування "Калібр-НК". Запуск здійснювався з фрегата "Адмірал Макаров", який на той момент перебував в акваторії Чорного моря.
В СБУ зазначають, що головною ціллю ворожої атаки було знеструмлення значної частини прифронтового Дніпра. Окупанти цілеспрямовано намагалися залишити без світла житлову забудову, школи, лікарні та іншу соціальну інфраструктуру міста.
Невдовзі після цього обстрілу цивільного енергооб’єкта російське керівництво заохотило Кузьміна, присвоївши йому чергове військове звання - контр-адмірал.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Кузьміну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника та притягнути його до відповідальності.
