Война в Украине

Удар по Приднепровской ТЭС: назван контр-адмирал, приказавший запустить "Калибры"

13:55 27.04.2026 Пн
2 мин
Топофицер РФ за обстрел энергообъекта получил очередное воинское звание
aimg Валерий Ульяненко
Фото: СБУ (facebook.com_SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российскому контр-адмиралу Владимиру Кузьмину. Осенью 2022 года он отдал приказ ударить ракетами "Калибр" по Приднепровской ТЭС.

Следователи собрали доказательную базу на Кузьмина - бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. По данным расследования, в октябре 2022 года, находясь в должности командира соединения (в звании капитана 1-го ранга), он организовал удар по тепловой электростанции на Днепропетровщине.

Для атаки на украинскую ТЭС российские войска использовали крылатые ракеты морского базирования "Калибр-НК". Запуск осуществлялся с фрегата "Адмирал Макаров", который на тот момент находился в акватории Черного моря.

В СБУ отмечают, что главной целью вражеской атаки было обесточивание значительной части прифронтового Днепра. Оккупанты целенаправленно пытались оставить без света жилую застройку, школы, больницы и другую социальную инфраструктуру города.

Фото: СБУ объявила о подозрении Владимиру Кузьмину (t.me/SBUkr)

Вскоре после этого обстрела гражданского энергообъекта российское руководство поощрило Кузьмина, присвоив ему очередное воинское звание - контр-адмирал.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кузьмину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти злоумышленника и привлечь его к ответственности.

Напомним, недавно СБУ и Национальная полиция нейтрализовали террористическую угрозу в двух областях. Двое школьников по указанию российских спецслужб планировали взрывы и массовые расстрелы в учебных заведениях.

Ранее СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины с помощью самодельной бомбы.

