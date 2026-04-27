Удар по Приднепровской ТЭС: назван контр-адмирал, приказавший запустить "Калибры"

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение российскому контр-адмиралу Владимиру Кузьмину. Осенью 2022 года он отдал приказ ударить ракетами "Калибр" по Приднепровской ТЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Следователи собрали доказательную базу на Кузьмина - бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. По данным расследования, в октябре 2022 года, находясь в должности командира соединения (в звании капитана 1-го ранга), он организовал удар по тепловой электростанции на Днепропетровщине.
Для атаки на украинскую ТЭС российские войска использовали крылатые ракеты морского базирования "Калибр-НК". Запуск осуществлялся с фрегата "Адмирал Макаров", который на тот момент находился в акватории Черного моря.
В СБУ отмечают, что главной целью вражеской атаки было обесточивание значительной части прифронтового Днепра. Оккупанты целенаправленно пытались оставить без света жилую застройку, школы, больницы и другую социальную инфраструктуру города.
Вскоре после этого обстрела гражданского энергообъекта российское руководство поощрило Кузьмина, присвоив ему очередное воинское звание - контр-адмирал.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кузьмину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти злоумышленника и привлечь его к ответственности.
Напомним, недавно СБУ и Национальная полиция нейтрализовали террористическую угрозу в двух областях. Двое школьников по указанию российских спецслужб планировали взрывы и массовые расстрелы в учебных заведениях.
Ранее СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины с помощью самодельной бомбы.