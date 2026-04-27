Удар по Приднепровской ТЭС: назван контр-адмирал, приказавший запустить "Калибры"

Следователи собрали доказательную базу на Кузьмина - бывшего командира 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. По данным расследования, в октябре 2022 года, находясь в должности командира соединения (в звании капитана 1-го ранга), он организовал удар по тепловой электростанции на Днепропетровщине.

Для атаки на украинскую ТЭС российские войска использовали крылатые ракеты морского базирования "Калибр-НК". Запуск осуществлялся с фрегата "Адмирал Макаров", который на тот момент находился в акватории Черного моря.

В СБУ отмечают, что главной целью вражеской атаки было обесточивание значительной части прифронтового Днепра. Оккупанты целенаправленно пытались оставить без света жилую застройку, школы, больницы и другую социальную инфраструктуру города.

Вскоре после этого обстрела гражданского энергообъекта российское руководство поощрило Кузьмина, присвоив ему очередное воинское звание - контр-адмирал.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Кузьмину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти злоумышленника и привлечь его к ответственности.