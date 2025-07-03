Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено

Удар по Полтаві

Зранку 3 липня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Крім того, через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного будинку.

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