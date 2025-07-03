Удар по Полтаве: погибли два человека, 11 - ранены

"По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 - ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА, враг нанес удар по Полтавской общине, в результате чего возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

В ГСЧС отмечают, что из-за российской атаки ранены 10 человек. Бойцы ГСЧС спасли 10 человек.