Удар по Полтаве: погибли два человека, 11 - ранены

В результате удара по Полтаве 3 июля погибли два человека. Еще более 10 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.
"По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 - ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.
Как отметил глава ОВА, враг нанес удар по Полтавской общине, в результате чего возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.
В ГСЧС отмечают, что из-за российской атаки ранены 10 человек. Бойцы ГСЧС спасли 10 человек.
Утром 3 июля в Полтаве прогремели взрывы на фоне угрозы ударов дронами. Позже стало известно, что россияне атаковали город "Шахедами".
Сухопутные войска ВСУ сообщили, что в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Кроме того, из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного дома.
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