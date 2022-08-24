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Удар по поезду в Чаплино: число жертв возросло, продолжаются поисковые работы

Фото: Удар по поезду в Чаплино (t.me/operativnoZSU)
Автор: Олег Васкив

Число жертв в результате удара РФ по поезду в Днепропетрвской области возросло. Сейчас продолжаются поисковые работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Чаплино - наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту - 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине. Погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются.

"Обязательно заставим оккупантов ответить за все, что они наделали. И обязательно выбросим захватчиков с нашей земли", - добавил президент.

В свою очередь заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты атаковали Чаплино несколько раз.

По его словам, днем ракета уничтожила частный дом.

Позже враг еще раз атаковал населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

"Первая атака повредила хозяйственные здания железной дороги, следующие-попали в железнодорожную станцию. Через удар возник пожар в 5 пассажирских вагонах", - указал Тимошенко.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

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