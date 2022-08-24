Удар по потягу в Чаплиному: кількість жертв зросла, тривають пошукові роботи

"Чаплине - наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину - 22 загиблих, із них п'ятеро згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що наразі пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції тривають.

"Обов'язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили. І обов'язково викинемо загарбників із нашої землі", - додав президент.

Своєю чергою заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що окупанти атакували Чаплине декілька разів.

За його словами, вдень ракета знищила приватний будинок.

Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

"Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в 5 пасажирських вагонах", - вказав Тимошенко.