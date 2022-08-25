UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Удар по поезду в Чаплино: открыто уголовное дело

Фото: Открыто уголовное дело по факту обстрела поселка Чаплино (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Правоохранители открыли уголовное дело по факту ракетных ударов по поселку Чаплино в Днепропетровской области. В результате обстрелов погибли 25 человек, еще 31 пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома.

"Ракеты страны-агрессора попали в жилые здания, повредили пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выявили остатки РСЗО "Смерч" и С300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер".

Досудебное расследование продолжается.

Фото: результат обстрела поселка Чаплино (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

В результате удара погибли 25 человек, среди них двое детей - 11 и 6 лет.

Кроме того, в результате удара по Чаплино погибли и пострадали железнодорожники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьУголовное делоВойна России против Украины