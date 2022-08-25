Удар по поезду в Чаплино: открыто уголовное дело

Кроме того, в результате обстрела разрушены частные дома.

"Ракеты страны-агрессора попали в жилые здания, повредили пассажирский поезд и административное здание железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выявили остатки РСЗО "Смерч" и С300, по частному дому нанесен удар ракетой "Искандер".

Досудебное расследование продолжается.

Фото: результат обстрела поселка Чаплино (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

В результате удара погибли 25 человек, среди них двое детей - 11 и 6 лет.

Кроме того, в результате удара по Чаплино погибли и пострадали железнодорожники.

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