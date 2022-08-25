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Удар по потягу в Чаплине: відкрито кримінальну справу

Фото: відкрито кримінальну справу за фактом обстрілу селища Чаплине (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом ракетних ударів по селищу Чаплине в Дніпропетровській області. В результаті обстрілу загинули 25 людей, ще 31 постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Крім того, в результаті обстрілу зруйновані приватні будинки.

"Ракети країни-агресора потрапили в житлові будівлі, пошкодили пасажирський поїзд і адміністративну будівлю залізничного вокзалу", - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці виявили залишки РСЗВ " Смерч "і С300, по приватному будинку завдано удару ракетою"Іскандер".

Досудове розслідування триває.

Фото: результат обстрілу селища Чаплине (facebook.com/pgo.gov.ua)

Нагадаємо, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

В результаті удару загинули 25 людей, серед них двоє дітей - 11 і 6 років.

Крім того, в результаті удару по Чаплине загинули і постраждали залізничники.

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