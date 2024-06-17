Удар по передмістю Полтави: кількість постраждалих зросла, серед них двоє дітей

Удар по Полтавському районі 17 червня

Нагадаємо, сьогодні вдень, 17 червня, російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих.

Як розповів голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишилися 53 тисячі побутових та 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.