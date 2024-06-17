Росіяни вдарили по передмістю Полтави, під завалами можуть бути люди

Російські загарбники вдарили по Полтавському району та влучили у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис Telegram.

"За попередньою інформацією, ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі", - заявив він. За словами Проніна, є постраждалі, а під завалами будівлі можуть перебувати люди. Зазначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області.