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Удар по передмістю Полтави: дев'ять людей поранені, а понад 50 тисяч - без світла

Понеділок 17 червня 2024 15:54
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Удар по передмістю Полтави: дев'ять людей поранені, а понад 50 тисяч - без світла Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 17 червня, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Наразі відомо про 9 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

"Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється", - заявив Пронін.

Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:

  • 53 тисячі побутових;
  • 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.

Що передувало

Нещодавно терористи вже обстрілювали Полтавській район.Тоді ж під удар потрапив приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, втім вона померла пізніше у лікарні через отримані травми.

Також у травні, під час масованої атаки, ворог поцілив дронами по обʼєкту енергетичної інфраструктури Полтавського району.

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