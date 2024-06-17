Удар по передмістю Полтави: дев'ять людей поранені, а понад 50 тисяч - без світла
Сьогодні, 17 червня, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Наразі відомо про 9 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.
"Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється", - заявив Пронін.
Як відзначив голова ОВА, внаслідок удару у Полтавському районі також пошкоджено електролінії, внаслідок чого без світла залишились:
- 53 тисячі побутових;
- 2,4 тисячі юридичних споживачів.
Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків.
Що передувало
Нещодавно терористи вже обстрілювали Полтавській район.Тоді ж під удар потрапив приватний будинок. Рятувальники витягли з-під завалів жінку, втім вона померла пізніше у лікарні через отримані травми.
Також у травні, під час масованої атаки, ворог поцілив дронами по обʼєкту енергетичної інфраструктури Полтавського району.
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