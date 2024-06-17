Удар по пригороду Полтавы: количество пострадавших возросло, среди них двое детей

Удар по Полтавскому району 17 июня

Напомним, сегодня днем, 17 июня, российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Как рассказал глава ОВА, в результате удара в Полтавском районе также повреждены электролинии, в результате чего без света остались 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

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