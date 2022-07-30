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Удар по остановке в Николаеве: в больнице скончались еще два человека

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Николаев, Суббота 30 июля 2022 12:56
Удар по остановке в Николаеве: в больнице скончались еще два человека Фото: количество погибших в результате ракетного удара по остановке в Николаеве возросло (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

Количество погибших в результате ракетного удара по остановке общественного транспорта в Николаеве возросло до семи. В больнице скончались двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Александра Сенкевича.

"К сожалению, увеличилось количество жертв вчерашнего обстрела остановки общественного транспорта. Стало известно, что в больнице скончались двое мужчин 1977 и 1979 г.р.", - рассказал он.

Отметим, что жертвами ракетного удара по остановке в Николаеве стали семь человек, еще 19 получили ранения.

Напомним, вчера утром войска РФ кассетными снарядами обстреляли спальный район Николаева. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта.

В Офисе президента назвали ракетный удар "очередным террористическим актом страны-террориста". Там считают, что враг так "отвечает" за поражения в боях с украинскими бойцами.

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