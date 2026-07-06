Удар по Омському НПЗ став рекордним за дальністю для України

"Сили оборони продовжують працювати над тим, щоб позбавити Росію економічної спроможності вести війну. Воїни ССО уразили найбільший НПЗ на Росії, який знаходиться за Уралом", - заявили у відомстві.

Українські дрони поцілили в установку, що забезпечує роботу всього підприємства. Відстань до цілі перевищила 3 тисячі кілометрів.

"Поки російські удари спрямовані на те, щоб занурити Україну у хаос та зруйнувати наші домівки і бізнеси, Сили оборони силою змушують Росію піти на мир", - додали в Міноборони.

Там підкреслили, що наслідки війни відчуватимуть і ті, хто підтримує її продовження.