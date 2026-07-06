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Удар по Омському НПЗ став рекордним за дальністю для України

21:27 06.07.2026 Пн
1 хв
Дрони уразили установку, від якої залежить робота найбільшого НПЗ РФ за Уралом
aimg Марія Науменко
Фото: оператор українського безпілотника під час бойової роботи (Getty Images)

Українські безпілотники подолали понад три тисячі кілометрів і уразили Омський НПЗ, завдавши найглибшого удару по Росії від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Сили оборони продовжують працювати над тим, щоб позбавити Росію економічної спроможності вести війну. Воїни ССО уразили найбільший НПЗ на Росії, який знаходиться за Уралом", - заявили у відомстві.

Українські дрони поцілили в установку, що забезпечує роботу всього підприємства. Відстань до цілі перевищила 3 тисячі кілометрів.

"Поки російські удари спрямовані на те, щоб занурити Україну у хаос та зруйнувати наші домівки і бізнеси, Сили оборони силою змушують Росію піти на мир", - додали в Міноборони.

Там підкреслили, що наслідки війни відчуватимуть і ті, хто підтримує її продовження.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня українські військові атакували Омський нафтопереробний завод у Росії. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу.

За попередніми даними, було уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11.

Омський НПЗ є найбільшим нафтопереробним підприємством Росії та виробляє, зокрема, авіаційне пальне, дизель і бензин для потреб російської армії.

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ДрониОмскУкраїнаМіністерство оборони УкраїниРосійська Федерація