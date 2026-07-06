Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины

Украинские беспилотники преодолели более трех тысяч километров и поразили Омский НПЗ, нанеся глубочайший удар по России с начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Силы обороны продолжают работать над тем, чтобы лишить Россию экономической способности вести войну. Воины ССО поразили крупнейший НПЗ в России, который находится за Уралом", - заявили в ведомстве.
Украинские дроны попали в установку, обеспечивающую работу всего предприятия. Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.
"Пока российские удары направлены на то, чтобы погрузить Украину в хаос и разрушить наши дома и бизнесы, Силы обороны силой вынуждают Россию пойти на мир", - добавили в Минобороны.
Там подчеркнули, что последствия войны будут испытывать и те, кто поддерживает ее продолжение.
Напомним, в ночь на 6 июля украинские военные атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод в России. На территории предприятия зафиксировали попадание и пожар.
По предварительным данным, была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11.
Омский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием России и производит, в частности, авиационное горючее, дизель и бензин для нужд российской армии.