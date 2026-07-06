Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины

"Силы обороны продолжают работать над тем, чтобы лишить Россию экономической способности вести войну. Воины ССО поразили крупнейший НПЗ в России, который находится за Уралом", - заявили в ведомстве.

Украинские дроны попали в установку, обеспечивающую работу всего предприятия. Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.

"Пока российские удары направлены на то, чтобы погрузить Украину в хаос и разрушить наши дома и бизнесы, Силы обороны силой вынуждают Россию пойти на мир", - добавили в Минобороны.

Там подчеркнули, что последствия войны будут испытывать и те, кто поддерживает ее продолжение.