Удар окупантів по греблі Карлівського водосховища: рятувальники евакуювали 26 людей

Війська РФ завдали удару по греблі Карлівського водосховища на Донеччині вчора, 25 травня. Під загрозою підтоплення опинилося кілька населених пунктів, рятувальники евакуювали 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"З вулиці Набережної у Галицинівці евакуйовано 26 осіб, у тому числі 8 дітей. Станом на 23:30 у селищі підтоплено 6 домоволодінь, підтоплення критичної інфраструктури не виявлено", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, рятувальні та оперативні служби перебувають на місці події та повністю контролюють ситуацію.

Удар окупантів по Карлівському водосховищу

Війська РФ завдали удару по греблі Карлівського водосховища, внаслідок чого під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Глава ОВА додав, що до такого розвитку подій усі були готові, а тому оперативні та рятувальні служби вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.

Внаслідок пошкодження греблі, у річці Вовча піднявся рівень води, що загрожує підтопленням приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких проживає 981 особа.

Водосховище було створено у 1933 році як складову гідросистеми "Канал Дніпро - Донбас" для постачання регіону питною та технічною водою з Дніпра. Будівництво каналу було законсервовано 1996 року.

Росіяни регулярно обстрілюють територію навколо фільтрувальної станції, через що вона неодноразово була знеструмлена. Частина регіону залишалася без водопостачання.