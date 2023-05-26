Удар оккупантов по плотине Карловского водохранилища: спасатели эвакуировали 26 человек

Войска РФ нанесли удар по плотине Карловского водохранилища в Донецкой области вчера, 25 мая. Под угрозой подтопления оказалось несколько населенных пунктов, спасатели эвакуировали 26 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"С улицы Набережной в Галицыновке эвакуированы 26 человек, в том числе 8 детей. По состоянию на 23:30 в поселке подтоплено 6 домовладений, подтопления критической инфраструктуры не обнаружено", - говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.

Удар оккупантов по Карловскому водохранилищу

Войска РФ нанесли удар по плотине Карловского водохранилища, в результате чего под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанное-1 и Желанное-2. Глава ОВА добавил, что к такому развитию событий все были готовы, а потому оперативные и спасательные службы уже начали действовать по четко определенному алгоритму.

В результате повреждения дамбы, в реке Волчья поднялся уровень воды, что угрожает подтоплением частных домов в шести населенных пунктах Покровского района, в которых проживает 981 человек.

Водохранилище было создано в 1933 году, как составляющая гидросистемы "Канал Днепр - Донбасс" для снабжения региона питьевой и технической водой из Днепра. Строительство канала было законсервировано в 1996 году.

Россияне регулярно обстреливают территорию вокруг фильтровальной станции, из-за чего она неоднократно была обесточена. Часть региона оставалась без водоснабжения.