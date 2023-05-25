РФ пошкодила Карлівське водосховище: три селища під загрозою підтоплення
Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища у Донецькій області. Тепер під загрозою підтоплення опинилися три селища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні", - йдеться у заяві.
За словами Кириленка, під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Глава області додав, що до такого розвитку подій всі були готові, а тому оперативні та рятувальні служби вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.
"Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення", - додав Кириленко.
Карлівське водосховище
Водосховище на річці Вовча (басейн річок Самара, Дніпро) розташоване в Покровському районі Донецької області, Україна. Найближчий населений пункт Карлівка. Водосховище було створено 1933 році як складова системи "Канал Дніпро - Донбас" для постачання питної й технічної води з Дніпра. Будівництво каналу було законсервовано 1996 року.
Росіяни регулярно обстрілювали територію навколо фільтрувальної станції, через що вона неодноразово була знеструмлена. Частина регіону залишалась без водопостачання.
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