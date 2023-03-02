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Удар окупантів по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Фото: російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі (t.me/kurtievofficial)
Автор: Константин Широкун

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Війська РФ практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинули 2 особи. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Усі відповідні служби працюють", - заявив Куртев.

За його словами, на місці події вже розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей. Повна інформація про наслідки атаки ще не встановлюється.

Раніше стало відомо, що російські військові сьогодні вночі, 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Крім того, окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, мабуть, впав у воду.

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