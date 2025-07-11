Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло

В Одессе увеличилось количество раненых из-за дневной дроновую атаку россиян на город, 11 июля. Уже известно 9 человек, которые получили травмы.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Кипер, взрывы прогремели посреди рабочего дня, около 10:00 утра, когда многие находились на пляжах или были на работе.

"Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - сообщил глава ОГА.

В результате атаки получили повреждения жилые дома, частная станция технического обслуживания, конюшня и несколько автомобилей. На месте оперативно работают спасатели, медики и правоохранители.