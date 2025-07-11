Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
В Одессе увеличилось количество раненых из-за дневной дроновую атаку россиян на город, 11 июля. Уже известно 9 человек, которые получили травмы.
Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как отметил Кипер, взрывы прогремели посреди рабочего дня, около 10:00 утра, когда многие находились на пляжах или были на работе.
"Сейчас известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - сообщил глава ОГА.
В результате атаки получили повреждения жилые дома, частная станция технического обслуживания, конюшня и несколько автомобилей. На месте оперативно работают спасатели, медики и правоохранители.
Обстрел Одессы 11 июля
Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.
Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.
По данным источников РБК-Украина российские террористы ударили дронами по зданию ТЦК в Одессе. Сейчас выясняются масштабы повреждений.
По данным одесской мэрии, сначала было известно о 8 раненых людей, также сообщалось о повреждении административного здания.
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