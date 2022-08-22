"Удар ножом в спину". Данилов рассказал, какие "гарантии" Беларусь давала Украине накануне войны

По его словам, накануне полномасштабного вторжения министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры, в ходе которых белорусская сторона дала гарантии, что угрозы с ее территории нет.

"На следующий день глава нашей пограничной службы общался со своим (белорусским - ред.) коллегой также по этой теме, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет. Вообще, в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть Донецкое, Луганское направление. Как вариант - Харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали ", - рассказал Данилов.