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На ВДК "Новочеркаськ" перебували майже 80 моряків у момент удару по бухті Феодосії, - ЗМІ

Середа 27 грудня 2023 05:21
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На ВДК "Новочеркаськ" перебували майже 80 моряків у момент удару по бухті Феодосії, - ЗМІ Фото: на момент удару по кораблю "Новочеркаськ" у Феодосії могло бути на борту 77 моряків (скрін-відео)
Автор: Володимир Костирін

На борту великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ в момент вчорашнього нічного ракетного удару по бухті тимчасово окупованої Феодосії в Криму перебували майже 80 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra.

Боєприпас під час тієї атаки потрапив у носову частину ВДК, стверджують джерела видання. Тоді наслідок удару стався потужний вибух та виникла пожежа.

На кораблі "Новочеркаськ" з-поміж членів екіпажу в момент атаки перебували 77 моряків, вказується в публікації.

"Згідно з первинними даними, постраждали як мінімум 3 з них, точна кількість постраждалих невідома", - йдеться в матеріалі.

Знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 грудня Сили оборони України в окупованій Феодосії у Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цей великий десантний корабель ворога був уражений крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Як було видно на кадрах сервісу Planet.com, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Раніше РБК-Україна зібрало у своєму матеріалі всю інформацію про знищення російського корабля.

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