Удар по нафтових об'єктах Ірану: Саудівська Аравія назвала умову для відповіді

Джерело розповіло AFP, що Саудівська Аравія завдасть удару по "іранських нафтових об'єктах, якщо Іран здійснить скоординовану атаку на Aramco".

Saudi Aramco (повна назва Saudi Arabian Oil Group, раніше також Saudi Arabian Oil Company) - національна нафтова компанія Саудівської Аравії.

Що передувало

Вранці в понеділок, 2 березня, нафтопереробний завод Aramco у Саудівській Аравії потрапив під удар дронів-камікадзе "Шахед" Ірану. Reuters написало, що два безпілотники перехопили, а уламки упали на території заводу та спричинили "невелику пожежу".

"Напад на нафтопереробний завод Рас-Танура в Саудівській Аравії знаменує собою значну ескалацію, і енергетична інфраструктура Перської затоки тепер знаходиться під прицілом Ірану", - повідомив агентству експерт у нафтовій галузі Торбйорна Солтведта.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого Ізраїль спільно з США завдали серії ударів по Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.