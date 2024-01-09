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За атакою на нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі стоїть ГУР, - джерело

Орел, Вівторок 09 січня 2024 15:37
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За атакою на нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі стоїть ГУР, - джерело Фото: за атакою на нафтобазу в Орлі стоїть ГУР (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у розвідці.

За словами джерела, за атакою на об'єкти в Орлі стоїть українська військова розвідка.

При цьому співрозмовник видання додав, що спецоперація була проведена за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та фонду "Повернись Живим".

Атака на Орел

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у російському місті Орел пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.

За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, на території нафтобази "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго" "впали" безпілотники.

Пропагандисти уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази.

Також про роботу протиповітряної оборони повідомляли й у Курській області.

Більш детальні подробиці атаки поки що залишаються невідомими.

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