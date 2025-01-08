Удар по нафтобазі в Енгельсі: пожежа триває вже понад 14 годин, чути нові вибухи

Українські військові сьогодні атакували нафтобазу в російському Енгельсі. Пожежу на місці не можуть загасити вже понад 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали .

Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару і нові вибухи на території нафтобази. За словами очевидців, увечері загорівся ще один резервуар, а полум'я посилилося. Канал "ПРО ЕНГЕЛЬС" зазначає, що дим затягнув половину міста.

Ба більше, за даними місцевих, з місця пожежі знову лунають вибухи.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив пожежу на території промислового підприємства через падіння уламків БПЛА. На місці працює оперативний штаб.

За словами Бусаргіна, внаслідок гасіння загинули двоє рятувальників, ще один постраждав. Зауважимо, що через збільшення площі загоряння губернатор ввів в Енгельсі режим НС.