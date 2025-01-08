Удар по нафтобазі в Енгельсі: пожежа триває вже понад 14 годин, чути нові вибухи
Українські військові сьогодні атакували нафтобазу в російському Енгельсі. Пожежу на місці не можуть загасити вже понад 14 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Місцеві жителі повідомляють про сильний запах гару і нові вибухи на території нафтобази. За словами очевидців, увечері загорівся ще один резервуар, а полум'я посилилося. Канал "ПРО ЕНГЕЛЬС" зазначає, що дим затягнув половину міста.
Ба більше, за даними місцевих, з місця пожежі знову лунають вибухи.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив пожежу на території промислового підприємства через падіння уламків БПЛА. На місці працює оперативний штаб.
За словами Бусаргіна, внаслідок гасіння загинули двоє рятувальників, ще один постраждав. Зауважимо, що через збільшення площі загоряння губернатор ввів в Енгельсі режим НС.
Аеродром "Енгельс-2"
Зауважимо, що аеродром "Енгельс-2" розташований неподалік однойменного міста Енгельс у Саратовській області, приблизно за 700 кілометрів від території, підконтрольної Україні.
Цей аеродром є однією з найбільших авіабаз Росії, на якій базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.
Авіабаза "Енгельс-2" вже неодноразово ставала мішенню для атак з боку України. Зокрема, 5 грудня 2022 року під час вибухів було пошкоджено два Ту-95МС. За інформацією ГУР Міноборони, атаку здійснили українські безпілотники Ту-141 "Стриж", начинені вибухівкою.
Нічна атака на Енгельс
Нагадаємо, що вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Бусаргін заявив про атаку дронів. За його словами, було пошкоджене промислове підприємство.
У мережі публікували кадри сильної пожежі. Російські пабліки писали, що було уражене нафтосховище на авіабазі.
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