Удар по нефтебазе в Энгельсе: пожар продолжается уже более 14 часов, слышны новые взрывы

Украинские военные сегодня атаковали нефтебазу в российском Энгельсе. Пожар на месте не могут потушить уже более 14 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

По словам Бусаргина, в результате тушения погибли двое спасателей, еще один пострадал. Заметим, что из-за увеличения площади возгорания губернатор ввел в Энгельсе режим ЧС.

Более того, по данным местных, с места пожара снова раздаются взрывы.

Местные жители сообщают о сильном запахе гари и новых взрывах на территории нефтебазы. По словам очевидцев, вечером загорелся еще один резервуар, а пламя усилилось. Канал "ПРО ЭНГЕЛЬС" отмечает, что дым затянул половину города.

Аэродром "Энгельс-2"

Заметим, что аэродром "Энгельс-2" расположен недалеко от одноименного города Энгельс в Саратовской области, примерно в 700 километрах от территории, подконтрольной Украине.

Этот аэродром является одной из крупнейших авиабаз России, на которой базируются стратегические бомбардировщики, в том числе Ту-95МС и Ту-160.

Авиабаза "Энгельс-2" уже неоднократно становилась мишенью для атак со стороны Украины. В частности, 5 декабря 2022 года во время взрывов были повреждены два Ту-95МС. По информации ГУР Минобороны, атаку совершили украинские беспилотники Ту-141 "Стриж", начиненные взрывчаткой.

Ночная атака на Энгельс

Напомним, что ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Бусаргин заявил об атаке дронов. По его словам, было повреждено промышленное предприятие.

В сети публиковали кадры сильного пожара. Российские паблики писали, что было поражено нефтехранилище на авиабазе.

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